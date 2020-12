EESTLASTE VÄGITEOD VÄLISMAAL: Viagra ja GHB laksu all arst kabistas kiirabitöötajat 

„Ta lakkus mu kaela ja proovis mind suudelda. Ta haaras mu jalge vahelt ja tõmbas mind enda poole,“ meenutas parameedik Manchester piirkonna arstitribunali ees toimunut. „Ma tõstsin oma häält ütlemaks, et ta lõpetaks. Esialgu tundus, et ta kuulas, aga ta haaras ja tõmbas mind ikkagi enda poole.“

Kiirabitöötaja jätkas oma kirjeldust väitega, et ainsad hääled, mis Lauri suust väljusid, olid oiged. „Ta ei tundunud šokis, et parameedikud olid seal magamistoas ja ma ei ole kindel, et ta mõistis, mida ta teeb. Ma arvan, et tema arvates olime me seal sekspeoks.“