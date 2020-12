USAs rikkus jõulurahu võimas autopommiplahvatus 

Nashville’i politsei kõneisik Don Aaron sõnas reede hommikul kiiruga kokku kutsutud pressikonverentsil, et ametivõimud olid parajasti teel väljakutsele, mis seotud kahtlustäratava sõidukiga, kui see kohaliku aja järgi kell 6.30 õhku lendas. „Me usume, et plahvatus oli tahtlik,“ sõnas Aaron.