VIDEO | Elizabeth II jõulutervituses neile, kes veedavad pühad pere ja sõpradeta: „Te pole üksi.“  

„Paljude jaoks on praegune aeg kurva varjundiga: kes leinab kaotatud omakseid, kes igatseb sõpru ja perekonda, kellest ollakse viiruse leviku takistamiseks eemal, kui kõik, mida tegelikult jõuludeks soovitaks, on lihtne kallistus või käepigistus.“

94aastane Eliszabeth II sõnas, et raskuste kõrval pandeemia ka lähendas meid. „Tähelepanuväärne on see, et aasta, mis on inimesi lahus hoidnud, on meid paljuski lähendanud,“ lausus monarh.