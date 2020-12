VAIKNE AASTA: maailm hoidis hinge kinni, kuni enam hingata ei saanud ja prahvatas vimm... 

...kelle meelest aga tulevane president Joe Biden. Foto: Reuters/Scanpix

KAUGUS NII OTSESELT KUI ÜLEKANTUD TÄHENDUSES: Debattidel USA presidendikandidaadid Donald Trump (vasakul) ja Joe Biden mingit ühist joont ei leidnud ning nende esimene debatt kuulutati lausa avalikuks häbiplekiks. Füüsiline distants oli Covid-19 tõttu muidugi vajalik. Foto: AFP/SCANPIX

„ARMASTUS ON VÕIM, TRUMPIGA ON LÕPP“: Spontaanne rahvakogunemine Washingtoni tänavatel Bideni võidu järel. Foto: AP/Scanpix

MÜRGITAMINE: Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi toimetamine Omski haiglasse. Osaliselt tänu kohaliku kiirabi kärmele tegutsemisele läks tapmiskatse luhta. Omskist õnnestus mürgitatud mees transportida Saksamaale, kus ta paranes ja nüüd salastatud asukohas taastub. Foto: Reuters/Scanpix

TULI EI ANNA JÄRELE: Ka 2020. aastal ei tahtnud metsatulekahjud ja maastikupõlengud taanduda, saades suuresti hoogu kliimasoojenemisest tingitud pikkadest põudadest ja ekstreemsetest ilmastikuoludest. Pildil põleb kellegi californialase uhke häärber. Foto: Reuters/Scanpix

TULEOHVER: Maakera suurim märgala Pantanal on enam kui 28% ulatuses leekides hävinud. Metsapõlengud hävitavad loomade ja põlishõimude elupaiku. Metsade hävitamine ja kliimasoojenemine pikendavad Lõuna-Ameerika põuaperioode. Foto: Reuters/Scanpix

MONOLIIDIHULLUS: Sellised monoliitsambad kerkivad kogu maailmas. Esimene pandi püsti Utah' osariigis USAs. Enamiku puhul pole püstitaja(id) teada, mõned arvavad lausa, et tegu on ufode kätetööga. Pildil on salapärane monoliit Varssavis. Foto: AFP/Scanpix