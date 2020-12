VÕIMALIK VAID VENEMAAL: ministeeriumist varastati viinakasti peidetud miljon eurot 

Järgnev lugu algab 2019. aasta novembrikuus, kui Iraan maksis Venemaale osutatud konsulaarteenuste eest 1,5 miljonit dollarit ehk ümmarguselt 1,2 miljonit eurot. Kuna USA sanktsioonid on Iraani sisuliselt maailmapangandusest ära lõiganud, tehti makse sularahas: raha saadeti Venemaale diplomaatilise kulleriga ja see mahtus ära kahte kotti ja ühte Absoluti viina kasti – põhjas ühedollarilised rahatähed, peal õhuke kiht 100dollarilisi kupüüre.

Kõik see tuli ilmsiks alles sel nädalal ehk rohkem kui aasta hiljem. Vene välisministeeriumist kinnitati juhtunut ja öeldi, et süüdlaseks peatakse raha enda kabinetis hoidnud naisametnikku. Väidetavalt olla too raha kadumise ilmsikstulekul proovinud esmalt seda oma säästudest kompenseerida, aga põrumisel proovis ta ka enesetappu.