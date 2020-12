Urmas Reinsalu Brexiti leppest: see on Eesti rahvale hea uudis 

Ta lisas: "See tähendab, et olgugi et 1. jaanuarist tuleb hakata Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel liikuvaid kaupu ettevõtjatel tollis deklareerima, ei rakendu põhimõttena teineteise päritolu kaupade liikumisel tollid ega kvoodid. Kui lepet ei oleks, tuleks hakata kohaldama WTO tolle kolmandate riikide kohta. Praegusel segaduste ajal on see positiivne uudis ja eriti hingelähedane Eestile kui vanale ja heale Ühendkuningriigi sõbrale.