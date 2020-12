Mupo jõulukink: töötajad kogusid Nõva kiriku altarimaali restaureerimiseks pool summast 

Mupos on aastaid olnud traditsiooniks jõulu ajal teha head ning toetada mõnda abivajajat. "Mitmeid aastaid oleme me annetuse teinud loomade varjupaigale, vähiravifondile ja aidanud ühte Lõuna-Eesti suurperet. Sellel aastal otsustasime teha kannapöörde ja toetada läbi aegade püsivat kultuuriväärtust. Valik langes Tallinnast kaugel Läänemaal, Nõval asuva Eesti vanima puukiriku kasuks, kus restaureerimist vajab üks oluline detail-ajahambast puretud vana altarimaal. Kuna kuulsime, et kogudusel nappis selleks raha, siis otsustasime anda oma panuse," ütles ameti juhataja Aivar Toompere Õhtulehele.

Inspiratsiooni heategevusprojektiks saadi oktoobris muinsuskaitseameti aasta tunnustuste jagamiselt, kus Eesti paremini restaureeritud kultuuriväärtuslikele objektide kategoorias sai kõrgeima koha Nõva vanim Eesti puukirik oma haruldaste pabervitraažide restaureerimisega. Teisipäeval läkski teele mupo töötajate annetus, mis katab poole vajaminevast summast. Ülejäänud osa sai kaetud kohalikult kogukonna ja koguduse liikmete jõuluannetustest.

"Täna, jõululaupäeva teenistusel saavad inimesed jõulurõõmust osa kiriku ees seistes ning läbi avatud uste teenistust kuulates ja restaureeritud vitraaže vaadates. Loodetavasti saab vana altarimaali näha juba järgmise aasta jõuluteenistusel," sõnas Toompere. "Kindlasti tuleme - kui elu taas normaliseerub - oma silmaga nii vitraaže kui ka restaureeritud maali vaatama."