VIIMASEL HETKEL! Suurbritannia ja Euroopa Liit jõudsid leppeni, britid kiitsid selle juba heaks

Suurbritannia valitsuse teates sõnatakse, et leping on suurepärane uudis igale perele ja ärile igas riigi nurgas. "Võtsime tagasi kontrolli oma raha, piiride, seaduste ja kalavete üle," seisab teates, milles väidetakse, et kõik, mida 2016. aastal referendumiga lubati ka täideti.

Samal teemal Maailm Brexit: ELi pakkumine on kaubandusläbirääkimiste jätkudes vastuvõetamatu "Kaubandusleping tähendab, et meid ei seo enam Euroopa Liidu reeglid, Euroopa Kohtul pole mingit rolli ning saavutasime kõik meie punased jooned suveräänsuse tagasisaamisel. See tähendab, et meil on alates 1. jaanuarist 2021 täielik poliitiline ja majanduslik iseseisvus," sõnatakse teates.

Ühtlasi lubatakse, et riigis hakkab kehti punktide põhine immigratsioonisüsteem, mis annab Ühendkuningriigile täieliku kontrolli, kes riiki sisenevad. "Vaba liikumine lõpeb," seisab teates.

30. detsembril kiitis briti parlamendi alamkoda häältetulemusega 521 poolt ja 73 vastu leppe heaks. Kohemaid liigub see edasi ülemkotta, mille heakskiidu järel peab veel oma pooldava sõna ütlema kuninganna Elizabeth II. Seejärel saab sellest seadus.

Väidetavalt üritasid Brüsselis viibivad läbirääkijad viimasena kokku leppida kalanduskvootide üksikasju, mis osutusid kuudepikkuste kõneluste ajal kokkuleppele takistuseks. BBC ajakirjaniku Laura Kuenssbergi sõnul jagelesid läbirääkijad kogu öö üksikute kalaliikidega seotud küsimuste üle.