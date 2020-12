JÕULUKINGITUS! Suurbritannia ja Euroopa Liit jõudsid kaubandusleppeni

Londoni ja Brüsseli allikate sõnul oli tehing lähedal juba kolmapäeval, sest Briti peaminister Boris Johnson korraldas eile hilisõhtul oma tähtsamate ministritega konverentskõne. Lepinguni jõudmisest vihjasid ka Brüsselis viibivad läbirääkijad. Algselt levisid jutud, et lepe kinnitatakse kolmapäeval, ent seda ei juhtunud. Euroopa Komisjoni kõneisik Eric Mamer säutsus neljapäeva esimestel tundidel Twitteris, et töö leppe nimel jätkub ka öösel.

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust ametlikult 31. jaanuaril, ent sellest ajast saati on kehtinud üleminekuperiood, mille jooksul on säilinud varasemad EL-iga seotud reeglid ja lepped. Tuleva aasta algusest käsitleb EL Ühendkuningriiki aga kolmanda riigina. Pärast mitut kuud kestnud kõnelusi on Euroopa Liidu liikmesriigid sõlminud kokkuleppe, et üritatakse vältida ÜK „lepinguta väljumise õudusunenägu“.