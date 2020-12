Eesti uudised TV3 VIDEO | Tulekahjus maja kaotanud viielapseline pere sai tänu toetajatele maja remontida Ohtuleht.ee , täna 19:21 Jaga: M

Jõgevamaa viielapseline perekond jäi novembri lõpus tulekahju läbi oma kodust ilma, kuid nüüd näib, et arvukate heade inimeste abiga on aset leidnud tõeline jõuluime. Leekidest laastatud maja on taas elamiskõlblikuks remonditud ja kuigi üsna mitmeid ehitustöid on veel teha, siis pühadeaeg veedetakse juba oma kodu katuse all.