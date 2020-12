Eesti uudised Katrin Lust terviseameti vilepuhujast: ei oleks uskunud, et riiklikul tasandil algab selline klaperjaht isiku tuvastamiseks Keit Paju , täna 17:34 Jaga: M

Katrin Lust nimetab juhtunut sõnavabaduse rikkumiseks ning muretseb sellepärast, millise sõnumi Saarega kui vilepuhujuaga juhtunu ühiskonnale annab. “Mida täna ministeerumis või terviseametis on Saarega tehtud, on minu jaoks räige sõnavabaduse piiramine. See puudutab kõiki ajakirjanikke, mitte ainult mind ja “Kuuuurijat”,” ütleb ta. Foto: Erki Pärnaku

Katrin Lusti sõnul oli terviseameti vilepuhuja Simmo Saar sellega arvestanud, et ta võib oma töökoha ja karjääri “Kuuuurijale” antud intervjuu tõttu kaotada. “See on tänuväärne, et Saar seda tegi. Ta kaotab oma töökoha ja karjääri, kas ta oli sellega arvestanud? Ta on ju nutikas inimene. Aga kindlasti ei olnud me arvestanud sellega, et riiklikul tasandil algab selline klaperjaht. See on küll kuulujutt, aga minu teada palgati lausa ministeeriumi ja terviseameti väline IT-spetsialist, et seda lahti muukida,” räägib Lust.