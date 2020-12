Eesti aasta ÜRO julgeolekunõukogus: „Ei saa eitada, et mõnele alalisele liikmele meie liikmelisus rohkem pingeid tekitab.“ 

Eesti jaoks see liikmelisus ju esmakordne, milleks valmistuti põhjalikult nii New Yorgis kui Tallinnas selge eesmärgiga parimal juhul üks kord põlvkonnas avanev võimalus maksimaalselt ära kasutada. Me kindlasti ei torma. Oleme valitud liige – eelistame seda väljendit mittealalisele liikmele – ja meid valinud riikidelt on tagasiside meie tegevusele ja kampaania ajal antud lubaduste täitmisele seni olnud väga hea. Meie eesmärk on julgeolekunõukogus seista oma põhimõtete eest: inimõiguste kaitse, Euroopa julgeolek, küberjulgeoleku tagamine. Et seda teha, peame olema häälekad, sest me ju tahame, et meid kuulda võtetaks.

Laitust kindlasti esile tuua ei saa, aga seda ei saa ka eitada, et mõnele alalisele liikmele meie liikmelisus rohkem pingeid tekitab. See on ju ka positiivne, et me pole mugavusliikmed.

Eesti esmesest aastast vast enim kõneainet pakkunud virtuaalüritus, teise maailmasõja Euroopa lahingute lõpu 75. aastapäeva tähistamine. Fotol kõneleb parajasti Venemaa suursaadik, kes oma määratud aja mitmekordselt lõhki rääkis. "Eks me eeldasime ette, et sellel konkreetsel riigil sel konkreetsel üritusel võib olla rohkem öelda, kui need piiratud arv minuteid," ei tulnud see Auväärti sõnul korraldajatele üllatusena. Foto: Raigo Pajula / Välisministeerium

No räägime siis ühest alaliselt liikmest, kellele võime pinnuks silmas olla. Venemaaga on neid puid ja maid juba jagatud küll: Eesti korraldas ühe Krimmi teemalise kohtumise, Venemaa vastas alternatiivse üritusega Eesti eesistumise ajal, kus meie ei osalenud ja siis jätsid venelased kättemaksuks osalemata päev hiljem meie jaoks aasta tippsündmuseks olnud küberjulgeoleku kohtumisel.

Vene Föderatsioonil on pikaaegne välispoliitika ja traditsioonid, kuidas seda ajada. Üritame neid võimalikult avatult hõlmata ja kaasata. Isiklikul tasemel on meie ÜRO diplomaatide suhted Vene Föderatsiooni omadega töised ja regulaarsed – see on ju ka diplomaatide töö. Et meil on teemad, kus seisukohad ja arvamused kardinaalselt erinevad, teavad venelased hästi ja aktsepteerivad.

Julgeolekunõukogu tööampluaa on sedavõrd lai, et Venemaal on kohti, kus nad vajavad meie koostööd. Valitud liikmel pole küll vetoõigust, kuid selleks, et midagi saaks julgeolekunõukogus vastu võtta, on vaja vähemalt üheksa liikme poolthäält.

Eesti peamiseks teemaks julgeolekunõukogus pidi saama küberjulgeolek. Üks suur glamuurne üritus sai Venemaatagi korraldatud ja kuluaarides on tehtud tööd veelgi. ÜRO on aga aeglane ja plastiline organisatsioon – kui suure sammu küberajastu poole on selle ühe Eesti julgeolekunõukogu liikmelisusaastaga astutud?