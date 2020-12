Balti riikide välisministrid leppisid kokku erilennu korraldamise Ühendkuningriigist 

Välisministeerium korraldab koostöös Läti ja Leeduga erilennu Londonist Riiga, et pakkuda naasmise võimalust neile, kellel on selleks hädavajadus ja oludes, kus tavapärased regulaarlennud puuduvad. Erilend ei ole mõeldud lühiajalistele reisijatele Eestisse tulemiseks, vaid eelkõige neile, kelle püsiv elukoht on Eestis. Balti riikide koostöös planeeritud erilend väljub Londonist 28. detsembril kl 17.30. Lennule on vajalik osta pilet ja arvestades, et lend maandub Riias, ka jätkulennu pilet Tallinnani. Kohtade arv on piiratud. Esmajärjekorras arvestatakse nende hädasolijatega, kes on end registreerinud Reisi targalt lehel ja kelle olukord on kriitiline, st üksi reisivad alaealised, väikeste lastega pered ja üle 65-aastased.