EI ANNA ALLKIRJA? Trump kritiseeris USA koroonaviiruse abipaketti 

Trump postitas Twitterisse video, milles kirjeldas abipaketti „tõelise häbiplekina“. Ta sõnas, et see on „täis kasutuid artikleid“. Eelnõu ühe osana makstakse enamikule ameeriklastele ühekordse toetusena 600 dollarit. Presidendi arvates peaks see summa olema tunduvalt suurem – 2000 dollarit. „Seda kutsutakse Covidi leevenduseelnõuks, ent see pole kuidagi Covidiga seotud,“ teatas Trump. Eelkõige häiris teda teistele riikidele pakutav rahaline toetus, mis ulatub sadadesse miljonitesse.