Hammaste valgendus – millised on erinevate meetodite plussid ja miinused? 

Kuidas aga saada hambad valgemaks? Nüüdisajal on olemas terve hulk erinevaid protseduure, mille keskel on kohati isegi keeruline orienteeruda. Mis toimib kõige paremini? Mis on soodsaim? Kas see on ikka ohutu? Ega see mu igemeid tundlikuks tee?

Need on vaid mõned küsimused, mis tekivad, kui uurida võimalusi hammaste valgendamiseks. Vaatame järgnevalt, millised on erinevate valgenduslahenduste plussid ja miinused.

Laservalgendus

Veel mõnda aega tagasi oli laservalgendus üks populaarsemaid ja klassikalisemaid viise hammaste valgendamiseks. Selle kasuks on rääkinud ennekõike turvatunne – kui oled välja valinud koolitatud spetsialisti, võid olla kindel, et sinu hambad on kindlates kätes. Laservalgenduse kahjuks räägib aga selle võrdlemisi kõrge hind. Enamasti tuleb ühe valgendusprotseduuri eest välja käia sõltuvalt hambakliinikust kuskil 200 euro ringis. Tõenäoliselt ei jää see ka ühekordseks väljaminekuks.

Foto: Envato Elements

Valgendavad hambapastad

Poodides on kümneid ja kümneid hambapastasid, mis lubavad korralikku hammaste valgendust. Tõsiasi on aga, et enamik neist ei tööta piisavalt efektiivselt. Siiski, mõnel juhul on pastadel küll valgendav toime, kuid see ei ole üldiselt lihilähedane teistele valgendamisvõimalustele. Hambapasta võib tunduda valgendamiseks kõige lihtsam ja soodsam variant – hinnad varieeruvad paarist eurost mõnekümne euroni –, kuid tulemus on üldjuhul ülejäänud variantidest kõige tagasihoidlikum.