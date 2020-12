Koroonajõulud: riik soovitab kirikus vältida koorilaulu ja puhkpille 

Kui aga laulukoori osavõtt on hädavajalik, tuleb selle liikmed paigutada võimalikult hajutatult ja peaks piirduma kahe-kolme lauljaga. „Kui võimalik, siis asendada koorilaul solistiga. Ühislaulmist pigem vältida. Ka ühislaule lauldes tuleb kanda maski,“ seisab terviseameti saadetud Covid-19 käitumisjuhises. Kui jumalateenistusel on olnud siiani tavaks mängida puhkpille, siis tuleb sellest praegu hoiduda.

Samuti peab viima vaimulike kontaktid teiste kirikutegelaste ja koguduse liikmetega miinimumini. Tuleb kasutada ka isikukaitsevahendeid ning hoiduda ühistest armulauatarvikutest. Kirikulised peaksid vältima pühade esemete puudutamist – ka siis, kui see on tavaolukorras kombeks.

Saare praosti Anti Toplaane sõnul on meil erinevalt paljudest teistest naaberriikidest võimalus jõulupühi kirikus tähistada. „Arvestades meedias kõlavaid üleskutseid vältida lähikontakte, osaleb kehtivad nõudeid arvestades jumalateenistustel ligikaudu kolmandiku vähem inimesi kui aasta tagasi. Suurte kirikute puhul ei ole seejuures tingimuste täitmine keeruline. Murelikuks teeb vaid jõululaupäev, mis on on olnud tavapärasest rahvarohkem,“ ütleb ta. Seega tasuks sel aastal tõsiselt kaaluda võimalust tähistada jõule üksnes pereringis ja osaleda soovi korral kodukiriku virtuaalselt jumalateenistusel või kui see võimalus puudub, siis tutvuda mõne teise koguduse teenistusega, lisab Toplaan.