ERRi VIDEO | President Kaljulaid: ühiskonnana olime kasvamas sinnani, et kooseluseaduse rakendusaktid võiks vabalt vastu võtta

Kaljulaid tunnistas, et tal on olnud tööalaselt raske aasta ja praktilist kaasalöömise võimalust on varasemast oluliselt vähemaks jäänud. „Seda saaks teha ainult loobudes väärtuspõhisest poliitikast. Aga selleks ma ei ole kindlasti valmis,“ rõhutas ta.

Kaljulaid mõistab, et kui koalitsioon on milleski kokku leppinud ja ühe erakonna lubadused tehakse, siis teise erakonna lubadusi ei saa jätta täitmata.

„Iseasi on see, kas neid kokkuleppeid tehes siis ei olnud võimalik ette näha, milleni need viivad. Need viivad ikkagi Eestis osade inimeste marginaliseerimiseni ja halvustamiseni. See on see koht. Täna on tegelikult ju tegemist tagajärjega. Ma arvan, et on meile kõigile olnud väga keeruline näha, kuidas osa Eesti tipp-poliitikuid arvab, et osa Eesti inimesi ei ole väärt olema teistega võrdsed,“ rääkis Kaljulaid.

Kaljulaid nentis, et tegelikult olime kasvamas ühiskonnana sinnani, et kooseluseaduse rakendusaktid võiks vabalt vastu võtta.