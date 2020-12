Juhtkiri Juhtkiri | Teistmoodi jõulud Ohtuleht.ee , täna 17:41 Jaga: M

Veel aasta tagasi ei teadnud enamik meist koroonaviirusest suurt midagi või peeti seda vaid Hiina lokaalseks mureks. Vähem kui aasta jooksul on viirus täiesti põhimõtteliselt muutnud ka pühade tähistamisi. Kuigi suviseks jaanipäevaks oli esimene laine juba möödas, jäid suured rahvapeod siiski ära, kuid vähemalt pereringis sai valgete ööde aegu ikka koguneda. Teise laine ajal on asi veel sügise hakul loodetust oluliselt karmim – ära ei jää mitte üksnes suured uusaastapeod ja rahvakogunemised linnaväljakuil, vaid ka jõulud on ohutum mööda saata vaid oma pere ringis, eri generatsioonid omaette, sugulastele traditsiooniliselt külla sõitmata.