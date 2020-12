Eesti uudised Mihkel Kärmas Terviseameti vilepuhujast: on koomiline, et keegi nägi keset koroonakriisi vaeva, et moonutatud helist Saare hääl kätte saada Keit Paju , täna 20:32 Jaga: M

Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaeva "Pealtnägija" juht Mihkel Kärmas selgitab, et anonümiseerimine on nende saates väga erandlik asi. Kuna Eesti on väike riik, ei saa ka täielikku anonüümsust vilepuhujale tema hinnangul kunagi tagada. Foto: Sven Arbet

Möödunud nädalal anonüümsena "Kuuuurija" saates riigi vaktsineerimiskava kritiseerinud endine Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar otsustas teisipäeval oma isiku avalikustada. Mehe sõnul muukis sotsiaalministeerium häälmoonutatud intervjuu lahti, et tema isik teada saada. "Pealtnägija" toimetaja ja saatejuht Mihkel Kärmas nimetab tegu koroonakriisi keskel lausa koomiliseks.