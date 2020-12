Kommentaar Georg Malvius | Ma armastan sind! Georg Malvius, lavastaja , täna 16:25 Jaga: M

“Ma armastan sind!” on kaunis fraas, mis on muutnud paljusid elusid, pannud aluse paljudele suhetele ning olnud alustalaks enamikule abieludele. Need kolm väikest sõna on nii tähendusrikkad!