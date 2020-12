Eesti uudised SUUR KOROONAKAART | Suurbritannias avastatud uus viirusetüvi näitab oma jõhkrat palet Priit Pärnapuu , täna 17:19 Jaga: M

Mustaga on tähistatud riigid, kus viimase kahe nädala jooksul on 100 000 elaniku kohta teatatud vähemalt 50 koroonaviirusega nakatunust. Nagu näha, siis Euroopas on kõik riigid mustad. Foto: Priit Pärnapuu

Koroonavastane vaktsineerimine käib – mis annab lootust; teisalt jällegi teatas Suurbritannia varasematest enam nakkavama viiruse uue tüve avastamisest. Statistikas vähemalt esialgu veel vaktsineerimise mõjust märki ei leia, kuid uus ohtlik tüvi annab endast väga selgelt märku. Maailma riikidest kõige kõrgema nakatunute suhtarvuga riigiks tõusis Leedu!