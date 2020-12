Ajakirjanike liit: sotsiaalministeerium ja terviseamet rikkusid õigust sõnavabadusele, kui vilepuhujale tehti ettepanek kirjutada lahkumisavaldus

Ajakirjanike liit on seisukohal, et ministeerium ja terviseamet on sellega rikkunud õigust sõnavabadusele. "EALi juhatus näeb terviseameti ja sotsiaalministeeriumi tegevuses häireandja isiku paljastamiseks ja karistamiseks ohtu allikakaitsele ja seeläbi ka ajakirjanduse usaldusväärsusele. EALi juhatuse hinnangul ei saa olla küsimust selles, et kommunikatsioonijuht ületas oma volitusi, avaldades riigiasutuse mainet väidetavalt kahjustavat teavet. Vastupidi – praegusel juhul avaldati teavet olukorrast, mis võib kujuneda ohtlikuks kogu elanikkonnale. Sellise informatsiooni avalikustamine on vabas ühiskonnas iga inimese kohus," seisab liidu pressiteates.