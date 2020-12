Kaks naist ja lapse tapnud mees ei tunnista siiani tehtut 

Seadus näeb ette, et eluaegsel vangil on võimalus enne tähtaega vabaneda siis, kui ta on mõistetud karistusest ära kandnud 25 aastat. Margus Rosenbergil täitus veerand sajandit trellide taga suvel, mistõttu sai ta pöörduda kohtu poole sooviga enne tähtaja lõppu vabaneda. 8. detsembril Tartu maakohtu Viljandi kohtumajas peetud istungil arutati, kas Rosenberg peaks varem vabanema või mitte. Vangla esitas oma seisukoha, milles toodi välja, et ei toetata mehe vabastamist. Samuti ei toetanud seda prokurör.