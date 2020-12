Eesti uudised KOROONAVAKTSIIN TULEKUL! Riik palub abi terviseameti endiselt tippjuhilt Martin Kadailt Marvel Riik , täna 14:30 Jaga: M

Martin Kadai. Foto: Tiina Kõrtsini

„Tõele vastab see, et mul on olnud sotsiaalministeeriumi esindajatega mõttevahetus, et panustada välise eksperdina Covid-19 vaktsineerimise korraldusse,“ ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna endine juhataja Martin Kadai ringlevate juttude peale.