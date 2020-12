Vandeadvokaat: otsusevõimetuid inimesi ei tohi vaktsiinist ilma jätta  

Eile kiitis Euroopa Ravimiamet heaks esimese koroonavaktsiini Euroopa elanikele. „Juba eelnevalt on kokku lepitud, et vaktsiini hakatakse süstima vajaduspõhiselt ehk alustatakse neist inimestest, kes on enim ohustatud. Nii on vaktsiinist saadav kasu kõige suurem nii vaktsiini saajale endale (viirusest rohkem ohustatud ametid, vanurid, teatud haigustega inimesed jne) kui ka ühiskonnale. Kõik see on arusaadav, selge ja kiitust vääriv,“ rääkis vandeadvokaat Ants Nõmper advokaadibüroost Ellex Raidla. „Küll aga on meedias juba jõutud esile tuua mitmesuguseid vaktsineerimisega seotud probleeme. Muuhulgas on avaldatud arvamust, nagu oleks hooldekodus oleva inimese vaktsineerimiseks vajalik tema lähedaste nõusolek. Vaidlen sellele vastu.“ „Vaktsineerimine on ja jääb Eestis vabatahtlikuks. Vaktsineerimiseks on vajalik vaktsineeritava enda nõusolek. Kui inimene keeldub, siis temale ei manustata ühtegi vaktsiini,“ ütleb Nõmper. „Lahendamist vajab aga hooldekodus ilmselt sageli esinev olukord, kus inimene ise ei ole võimeline otsustama, kas ta soovib vaktsiini või mitte. Kas sellisel juhul on tõesti vajalik lähedase isiku nõusolek vaktsineerimiseks?“

Vastus on Nõmperi sõnul selge „ei“. „Vaktsineerimiseks on vajalik ainult inimese enda nõusolek. Kui inimene ise ei suuda nõusolekut anda oma tervisliku seisundi tõttu, siis üritatakse tema seisukoht kindlaks teha muul viisil. Näiteks inimesele määratud eestkostja, patsienditestamendi või lähedaste abil,“ räägib ta. „Omastelt ei tule küsida mitte selle kohta, mida nad arvavad oma hooldekodus oleva lähedase inimese vaktsineerimisest, vaid selle kohta, mida inimene ise otsustaks, kui ta oleks veel võimeline otsustama. Seega on põhjust lähedaste poole pöörduda siis, kui inimene on oma lähedastele andnud varasemalt juhiseid selle kohta, millist ravi, ravimeid, vaktsiine jne ta soovib ja milliseid mitte.“

„Mõelgem korraks, kui paljud inimesed on selliseid teemasid oma lähedastega üldse arutanud? Ja kui tõenäoline on, et hooldekodus olev inimene on suutnud ette näha koroonaviiruse teket ning rekordiliselt lühikese ajaga vaktsiini loomist? Ilmselt on selliseid hooldekodu elanikke väga vähe,“ selgitab Nõmper. Seega on äärmiselt ebatõenäoline, et lähedastest oleks abi inimese seisukoha väljaselgitamiseks, lisab ta. „Pigem võib lähedaste poole pöördumine tekitada lisaprobleeme, näiteks siis, kui lähedased on vaktsineerimise suhtes erineval arvamusel. Kuna lähedastest reeglina abi ei ole, kuidas peaks siis arst käituma, kui patsient ei ole ise võimeline enda vaktsineerimise üle otsustama? Sel juhul tuleb lihtsalt kaaluda kasu ja kahju vahekorda,“ kõneleb Nõmper. „Ühele kaalukausile tuleks panna faktid, et koroonaviirus on väga nakkav, et vaatamata hoolsusmeetmetele levib viirus ka hooldekodudes, et viirusevastast ravimit ei ole olemas, et haigust põevad vanainimesed raskelt ja suremus on märkimisväärne ning et vaktsiin on patsiendile tasuta. Teisele kaalukausile tuleb panna vaktsiini võimalikud kõrvalmõjud, mis on gripivaktsiiniga võrreldavad ning fakt, et vaktsiini on veel vaja uurida.“

Kuna need kaalud on niivõrd tasakaalust väljas, siis on Nõmperi kinnitusel selge, et hooldekodu elaniku, kes ise ei suuda nõusolekut väljendada, vaktsiinist ilma jätmine on lubamatu. „Julgeksin isegi öelda, et see oleks kuriteolaadne tegevus. Kindlasti on mõistlik lähedasi teavitada vaktsineerimisest, nad ära kuulata ja loota nende koostööle. Aga kui vastunäidustusi vaktsineerimiseks pole, siis võib vaktsineerimise läbi viia ka siis, kui lähedased on ebaratsionaalsetel põhjustel vastu. Ma ei näe, et sellisel juhul tekiks vaktsineerimisest arstile õiguslikke probleeme," räägib ta. "Küll aga näen, et õiguslikke probleeme võib tekkida otsusevõimetu inimese vaktsineerimata jätnud arstile, kui see inimene hiljem viiruse tagajärjel sureb."