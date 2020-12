Maailm Euroopa riigid katkestavad üksteise järel lennuliikluse Ühendkuningriigiga Toimetas Aare Kartau , täna 13:49 Jaga: M

Ühendkuningriikidest saabuvaid lennukeid enam paljude Euroopa riikide lennujaamadesse ajutiselt ei oodata. Foto: EPA/Scanpix

Suur osa Euroopa riike on uue koroonaviiruse tüve leviku ennetamiseks katkestanud lennuliikluse Ühendkuningriigiga. Viimased päevad on näidanud, et riigid võivad vastavalt vajadusele muuta piiranguid väga kiiresti.