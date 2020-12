Vallandatud terviseameti vilepuhuja Simmo Saar: „Mul on korduvalt kästud sulgeda suu ja edasi teenida.“

Möödunud nädal levitas telesaade „Kuuuurija“ anonüümse terviseameti tippametniku juttu, et Eesti Covid-19 vaktsineerimiskava on auklik kui Šveitsi juust. Sotsiaalministeeriumi tippjuhid lükkasid kriitika tagasi – „Kõik on korras!“ – misjärel loobus tippametnik anonüümsusest ning kordas sõnumit oma nime ja näoga. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas Õhtulehele oma sammude tagamaid.

Täiendatud kell 16.51: terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul ei ole pärast Simmo Saare poolseid väljaütlemisi võimalik koostööd jätkata. „Need väljaütlemised olid solvavad terviseameti inimeste suhtes, kes on pea viimase aasta pingutanud ning kümneid tunde igapäevaselt panustanud ühiskonna jaoks olulise vaktsiini saabumise ettevalmistamisse. Pärast selliseid väljaütlemisi ei näe ma võimalust koostöö jätkamiseks,“ ütles Lanno, et Saare tööleping lõpetatakse.