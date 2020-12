Eesti uudised Terviseameti vilepuhuja Simmo Saar: „Mul on korduvalt kästud sulgeda suu ja edasi teenida.“ Toimetas Marvel Riik , täna 12:49 Jaga: M

Sotsiaalministeeriumis dekodeeriti terviseameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saar anonüümne esinemine „Kuuuurijas“ lahti ning anti seepeale mõista, et tal on targem ise kirjutada lahkumisavaldus. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Möödunud nädal levitas telesaade „Kuuuurija“ anonüümse terviseameti tippametniku juttu, et Eesti Covid-19 vaktsineerimiskava on auklik kui Šveitsi juust. Sotsiaalministeeriumi tippjuhid lükkasid kriitika tagasi – „Kõik on korras!“ – misjärel loobus tippametnik anonüümsusest ning kordas sõnumit oma nime ja näoga. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas Õhtulehele oma sammude tagamaid.