Eesti uudised AUKLIK PLAAN? Perearst Ruth Kalda: koroona vaktsineerimiskava sai paika, küsimus on detailides Kadri Kuulpak, toimetas Marvel Riik , täna 12:46

Perearst Ruth Kalda. Foto: Arno Saar

Kas kiiruga kokku klopsitud Covid-19 vaktsineerimisplaan on auklik kui Šveitsi juust? „Tõesti on nii, et kõik on jäänud väga lühikesele ajale, aga kõik toimib – ei saa öelda, et plaane pole,“ kostis Õhtulehele perearstide seltsi juhatuse liige Ruth Kalda, kelle sõnul algab laialdasem vaktsineerimine 30. või 31. detsembril.