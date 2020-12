5 põhjust, miks nutikas naine ostab riideid ja jalanõusid internetist! 

Veebipoed kinnitavad, et riiete ja jalanõude internetist ostmine on tõusev trend – inimesed armastavad üha enam internetis šopata ning pole ka imestada, sest sellel on mitmeid märkimisväärseid plusse. Millised need siis on?

Mugavus. Mõelgem nüüd kaubanduskeskusesse mineku peale. Parimal juhul lähed üksi ning pole erilisi ettevalmistusi vaja teha. Minnes aga lastega võib see teekond kujuneda parajaks katsumuseks. Noorem poeg viriseb, et tahab multikat vaadata; tütar pahandab, et lemmikpluus on ikka veel pesus; pesamuna nutab, sest temale ei pöörata tähelepanu. Kui kõik on valmis, siis tuleb veel kaubanduskeskusesse jõuda… kogu asi tundub paras tüütus. Ja taoline kadalipp tuleb ette võtta iga kuu või üle mitme kuu! Riided ja jalanõud ju ise koju ei tule…

Selle kõrval on tõeline luksus sättida end arvuti taha ning surfata mööda internetipoode. Sa istud mugavalt arvuti ees, aurav teetass kõrval, ning uurid, mida põnevat riiete e-poed pakuvad. Netipoodides võid tooteid valida kasvõi lõunapausi ajal kontoris, keset ööd või sõites parasjagu bussiga ühest linnast teise. Kõik sujub kiirelt ning ühelgi hetkel pole vaja oodata poemüüjat, et see sulle õigete numbrite leidmisel appi tuleks.

Eriti lihtne on lastele riiete ostmine – enamikele põnnidele ei meeldi poodides käia, sest see on nende jaoks igav. Suuruse järgi on lastele internetist imelihtne osta soodsad jalanõud või riided.

Lai valikuvõimalus. Netipoodides on suur valikuvõimalus – sadu erinevaid brände (ka tippbrände), paljudes suurustes ja värvides ning loomulikult erinevas hinnaklassis. On praktiliselt võimatu, et sa ei leiaks nende hulgast midagi sobivat. Tuleb lihtsalt võtta veidi aega, et uurida erinevaid poode. Kui reaalses elus peaksid minema ühest kaubanduskeskusest teise, siis arvutiekraani taga on see märksa mugavam.

Foto: Envato Elements

Kiirus. Netipoed on parim variant nendele, kelle elutempo on kiire. Kes tahaksid või vajaksid midagi uut oma garderoobi, aga töö ja pereeluga on lihtsalt nii palju asjatoimetusi. Nagu mainitud, siis netipoest ostmiseks ei ole vaja arvuti või telefoni ekraanist kaugemale minna ning võid seda teha täpselt siis, kui sulle endale sobib. Kiire ja efektiivne!