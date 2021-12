SEE KÕIGE ÕIGEM EGGNOG! Peakokk Michael Jiro Holman õpetab samm-sammult, kuidas teha munapunši 

Michael seletab, et eggnog tuleb sõnapaarist egg grog. Grog tähendab rummi. Tegu on muna ja rummi seguga, alkohol on kohustuslik osa joogist, mis enamasti lisatakse alles serveerimisel. Muidu keeks alkohol ju joogist välja. Ent serveerida võib ka kangema kraamita nog´i, eriti lastele.