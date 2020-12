KURB REKORD: Leedus tuvastati ööpäevaga 54 koroonasurma 

Vilniuse suurim haigla Santaros Klinikos teatas esmaspäeval, et pea kõikides piirkonnas asuvates meditsiiniasutustes on voodikohad koroonapatsientidega täidetud. „Iga päev on meedikutele katsumuseks, kuidas saada hakkama patsientide juurdevooluga,“ sõnas haigla kõneisik Gitana Letukiene. Samuti pole Vilniuse piirkonna ülekoormatud haiglates kõikide patsientide eest hoolitsemiseks piisavalt personali, teatab LRT. Seetõttu on appi kutsutud ka vabatahtlikke.