Maailm LISAKULUD JA TEADMATUS: Londonisse lõksu jäänud eestlane soovib pühadeks koju pääseda Aare Kartau , täna 15:48 Jaga: M

GALERII

Mattise sõnul on kogu olukord väga stressirohke. Foto: Erakogu

Suurbritannia lennukeelu tõttu on paljude teiste eestlaste kõrval saareriiki lõksu jäänud ka 27aastane Mattis, kellel oli vaja möödapääsmatul põhjusel veeta mõned päevad Inglismaal. Nüüd on aga üsna tõenäoline, et noormees peab pühad mööda saatma Londoni hotellis.