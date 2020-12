Tulevane USA president Joe Biden lasi end otse-eetris vaktsineerida 

Demokraadist Biden liitus paljude teiste USA poliitikutega, kes on juba saanud vaktsiini esimese annuse. Enne teda manustati seda näiteks asepresident Mike Pence'ile ja Esindajatekoja spiikrile Nancy Pelosile. Biden sõnas, et Trumpi administratsioon „väärib teatud tunnustust“ riikliku vaktsiiniprogrammi käivitamise eest.

„Ma teen seda eesmärgiga näidata inimestele, et nad peaksid olema valmis vaktsineerima, kui see on neile saadaval,“ sõnas Biden Delaware'i osariigis asuvast Newarki linnast, kus teda vaktsineeriti. Tulevane USA president mainis otseülekandes, et vaktsiini pole vaja karta ning pole midagi, mille üle muretseda. Esmaspäeval vaktsineeriti ka Joe Bideni abikaasat Jilli. Praegune president Donald Trump, kes veetis oktoobris koroonaviiruse tõttu mitu päeva haiglas, pole veel maininud, millal tema sama käigu ette võtab.