Eesti uudised SUURTEHINGU TAGAMAAD: Ivar Vendelin lõi Riia kaubanduskeskuse ostuks käed ülirikka venelannaga Helen Mihelson, Stass Kuznetsov , täna 22:36

Ivar Vendelin (vasakul) sattus viimati ajaleheveergudele Keskerakonnale tehtud 100 000 euro suuruse annetusega. Siis ütles ta Delfile, et on tegelikult poliitikakauge inimene ja tegi otsuse emotsiooni pealt. Toona spekuleeriti, et annetuse taga oli tegelikult suurärimees Margus Linnamäe. Foto: Õhtuleht

Riias asuv kaubanduskeskus liikus novembri viimasel päeval eestlaste kätte – vähemalt näiliselt –, kui selle ostsid mõjuka suurärimehe Margus Linnamäe äripartner Ivar Vendelin ja Eesti ettevõte Summus Capital. Näiliselt seetõttu, et Eesti ettevõtte tegelik omanik on avalikkusele tundmatu venelanna, kes on muu hulgas investeerinud ühte Venemaal tegutsenud privaatpanka, mille asutajate seast leiab ka Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka ühe lähima toetaja.