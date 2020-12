Annika Laats | Nakkav jõulurõõm 

Rõõm kogu rahvale

Omad on meil kindlasti südamel. Jõuluajal tasub lisaks mõelda sellele, kas meie süda võiks mahutada teisigi peale iseenda ja oma lähedaste. Ehk saaks sinna ruumi teha neile, kelle vaev ja tõrjutus meile seni kohale pole jõudnud? Elu üks olulisi eesmärke on endiselt kasvada – kasvada hingeavaruses, kasvada inimesemaks. Laskem siis kasvada oma mõistmis- ja kaastundevõimel, empaatial ja halastusel.

Kust tuleb selleks jõud? Kust leida hingele avarust? Kust tuleb rõõm?

Petlemma karjastele ilmunud ingel hüüdis neile: ,,Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.’“ (Lk 2:10–11)

Sel aastal oleme palju kuulnud sõna pandeemia. Sõnaraamatud ütlevad selgituseks, et selle all tuleb mõisa laustaudi. Sõna tuleb kreeka keelest, kus πᾶν pan on 'kõik' ja δῆμος demos on 'rahvas'. See tähendas esialgu lihtsalt midagi, mis haaras kogu rahvast.

Inglid kuulutasid rõõmu kogu rahvale, kõigile inimestele. Jõululaps on sündinud kõigile, nii usklikele kui ka umbuslikele. Jumal sai inimeseks, et tulla võimsalt appi igaühele. See on rõõm, mis on mõeldud pandeemiliselt levima, nakatades helge lootusega iga inimest. See rõõm ei levi aevastamise või köhatusega, vaid kuulmise ja kogemise kaudu. Jumala hea sõnum puudutab meeli ja südant. See ei halva ega suru maha, ei kontrolli ega käsuta, ei muuda araks ega sureta. Jumala hea sõnum ehk evangeelium elustab ja vabastab. See kingib meile elamise julgust ja armastuse väge.