Kommentaar Mart Soidro | Jõulud ja kirik muutuvas ajas Mart Soidro, literaat , täna 10:01 Jaga: M

Foto: TH

Nii nagu kirik, on ka jõuluaeg viimase 35 aasta teinud läbi põhjaliku muutuse. Mis perestroika ajal oli salapärane ja keelatud, on ammu muutunud tavapäraseks ja teinekord isegi tüütavaks. See aasta on siiski erand.