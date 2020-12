Eesti uudised Koroonapandeemia ei ole kodutuid juurde tekitanud Kristjan Väli , täna 19:55 Jaga: M

KODUTUTE ÖÖMAJA: Igal omavalitsusel on kohustus pakkuda inimestele vältimatut abi. Kodutute öömaja Tallinnas. Foto: Mari Luud

Tallinna sotsiaaltöö keskuse juht Kersti Põldemaa ütleb, et kodutute arv Tallinnas on stabiilselt umbes 700-800. Koroonakriisi tõttu pole neid juurde tulnud. Praegu valitsevale olukorrale leitakse lahendusi jooksvalt – näiteks on majutussasutuste kliendid õmmelnud annetatud vahendite eest ise mitusada kaitsemaski.