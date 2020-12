Juhtkiri | Kes kannab pandeemia ajal reisimise riskid? 

Põhjuseks uue ja senisest väidetavalt nakkavama koroonaviiruse tüve sealne laialdane levik, mille tõttu on saareriik jõuliselt karmistanud ka kohalikke liikumispiiranguid. Kui salakavala viiruse puhul on parem karta kui kahetseda, siis järsk piirangute seadmine ei pruugi mõistuspärane tunduda nende seisukohalt, keda reisimiskeeld kõige vahetumalt puudutab.

Teiste seas on jõulude eel lennujaamadesse ja peatuspaikadesse lõksu jäänud ka kümneid eestlasi, kel pole vähemasti otselennuga võimalik koju naasta ilmselt mitte enne uut aastat. Võib vaid oletada, kas viirusest (mille kõnealune tüvi levivat Suurbritannias pealegi juba alates septembrist) on tõenäolisem hoiduda võõrast riigist meeleheitlikult väljapääsu otsides või otselennu järel rahulikult eneseisolatsiooni suundudes.

Millegipärast ei näi enamik Euroopa riike – sh Eesti – aga uskuvat, et viiruse leviku tõkestamiseks piisab karantiininõude täitmisest, nagu väljendas kindlat veendumust näiteks Austraalia peaminister. Kas seetõttu ei korralda meie riik ka erilende oma kodanike tagasitoomiseks Suurbritanniast?

See on märgatav muutus võrreldes kevadega, kui ei peetud paljuks Saksa-Poola piirile kinnijäänutele vastu saata Tallinki erilaeva. Ent kas polnud oludki teised, kui kevadel tuli paljudes riikides eriolukorra väljakuulutamine siiski valdavalt üllatusena, praeguseks on aga reisimisega kaasneva kõrgendatud riskiga kohanemiseks olnud aega ligi kolmveerand aastat?