Seisukoht | Ära mine oma vanemaid tapma! 

Rääkisin kaks nädalat tagasi oma sõbraga Leedust. Ta oli tööasjus Eestis ning märkis, et leedukatel läks koroonaolukord käest ära pärast hingedepäeva, mis on neil samuti traditsioonidekeskne päev. Siis külastatakse maal elavaid sugulasi ning käiakse lahkunute haual. Tore üritus, aga mitte sel aastal. Kui enne hingedepäeva levis viirus Leedus ainult suuremates keskustes, siis selle järel sai viirusega täidetud kogu maa. Ja nüüd on Leedu seisus, kus osal patsientidel – isegi kui neid võiks normaalolukorras päästa – lastakse surra.

Head inimesed, meie meditsiinisüsteem on juba niigi üle koormatud ning meil tuleb iga ööpäevaga juurde ca 500–700 haigestunut. Pealkirjades pole erinevalt kevadest enam pelgalt positiivsed testid või haiged, vaid surijad. Me keegi ei taha, et olukord läheks veel hullemaks, sest me õigupoolest ei oska isegi ennustada, mis sellega kaasneb. Nendel jõuludel helistame või kirjutame, aga kohale ei lähe. Oleme vabatahtlikus lockdown'is!