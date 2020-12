Vambola Paavo | Mis paneks vaktsineerima? 

Eestiski on selle mõtte kandjaid pea veerand elanikest. Põhjuseks tuuakse liigne kiirustamine vaktsiini väljatöötamisel ja seegi, et selle kõrvalmõjud pole teada. Kuid maailmas ei olegi ju ühtegi ohutut ravimit. Igaühega võivad kaasneda kõrvalmõjud ning inimesedki on erinevad.