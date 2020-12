Anu Saagim | Kas jõuluvana on olemas? 

Minu meelest on tore, et on ja ei ole jõuluvana usku inimesi. Sama on ka jumalaga. Loomulikult, kui piilud jõuluvana habeme taha, siis võid sealt leida mõne tuttava, mitte Lapimaalt tulnud vanamehe. Õnneks on jõuluvana olemasolu tõestatud ka lugematute fotode peal. Kui väidad, et jõulumeest ei ole, on see okei. Kui väidad et jumalat pole olemas, saad kaela trobikonna solvujaid.

Võibolla pole sobilik siin pühalikul jõuluajal hakata jõuluvana ja jumalat omavahel võrdlema, aga sorri, minu jaoks on lapsest saati tundunud mõlemad justkui kaksikvennad. Mõlemal vanemapoolsel härral hõbevalge habe ja juuksepahmakas. Kuuesena muuseas mõtlesingi, et jumal paneb jõuluajal punase kuue üll ja hakkab mööda ilma kingitusi laiali jagama. Vaid üks asi tundus kummaline. Kui soovid olid väiksemat sorti ja maisemad, näiteks kuldsete lokkidega nukk või siidise karvaga mõmmik, siis need soovid täitusid. Kui tahtsid taevatähti ja kuud, siis need miskipärast aga mitte.

Sedagi sain alles hilisemas eas teada, et jõulumees on ka päriselt olemas olnud. Tema sünniloo taga on ammustel aegadel elanud Myra linna peapiiskop, kelle nimest Sanctus Nicolaus ongi tuletatud nimetus Santa Claus. Sedagi, et püha Nikolaus oli tuntud heategija ja et temast sai meremeeste, kaupmeeste ja eriti just laste kaitsepühak. Aga siis tuli äkki Martin Luther ja hakkas oma liini ajama, et hoopis jeesuslaps toob kingitusi jõuluõhtul, mitte Nikolaus. Õnneks paganatale, nagu meie, meeldis Nikolaus ikka rohkem ja nii hakkaski jõuluvana siinkandis ustele koputama. Algul käis vanamees ringi küll lambakasukas, aga siis võttis temagi üle moodsamad kombed ja tõmbas üll punase kuue ja tutiga mütsi.