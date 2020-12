Parimad Itaalia kodused maitsed 

Trattoria tähistab Itaalia gastronoomsel maastikul bistrood, mis on küll palju vabama olekuga kui restoran, kuid ei jää viimasele alla ei kvaliteedi ega kogemuse poolest. Toidud on trattoria’s enamasti kodusemad, samas alati maitsvad ja kõhtu täitvad, kvaliteetset veini serveeritakse lauda pigem karahviniga – nii ka Al Fedos – ja melu on toidukohas alati rohkem. Lisaks on trattoria’s väga tavaline, et suuremas seltskonnas süüakse ühiselt kõike koos: tellitud toidud käivad käest kätte ja igaüks saab nautida paljusid erinevaid roogasid.

Al Fredo Trattoria täidab väga hästi ära kõik mainitud reeglid. Väga raskel ajal avatud bistroo annab endast parima, et iga sööma tulnud inimese kogemus oleks kui väike ja salajane reis sooja Itaaliasse. Vaadates esimese asjana läbi restorani menüü, jääb silma julge lähenemine nii suure gastronoomiariigi kui Itaalia köögile. Restoran ei piira ennast mingi konkreetse Itaalia piirkonnaga, kuid tunda on seda õiget Itaalia sooja suhtumist toitu – ükski tooraine ei ole ebaoluline, vaid kõigest pigistatakse välja parim, iga maitseaine mängib kindlat rolli.

T1 tuleb enamasti sööma teadlik inimene, kes teab täpselt, mida soovib ja millisest restoranist seda maitset otsida. Al Fredo Trattoria on olnud küll vähe aega avatud, kuid juba on tekkinud püsikliendid, juba on inimesed leidnud üles need maitsed, mida restoran klientidele pakkuda soovib.

Restorani asutajatega rääkides selgub, et enamik toorainest tuleb otse Itaaliast ja jõuab restorani kööki ülivärskena. Veel selgub, et Eestis väga populaarseks muutunud burrata on kaotamas oma kohta eelroogade troonil, selle asemele on tulnud järgmised põnevad leiud põhjatust Itaalia köögist. Kui menüüs on olemas soliidne valik pastasid ja pitsasid, mis on iga Itaalia restorani alustala, siis enam üllatab eel- ja pearoogade põnev valik. Esimest korda käib peast läbi mõte pastat ja pitsat üldse mitte tellida.

Näiteks pakub Al Fredo Trattoria praetud veisemaksa ja Itaalia ühte maitsvamat eelrooga vitello tonnato’t – kes ei tea, mis see on, siis kohe jõuame selle juurde. Enne aga tasub mainida ära veel üks väike vimka: trattoria’sse tasub tulla esimese Itaalia restoranina Tallinnas ainuüksi pakutavate bruschetta’de pärast. Miks? Sest Al Fredo pakub täiesti omanäolisi bruschetta’sid, mis näevad välja kui väikesed pitsad, kuid on kaetud mõnusate värskete leidudega kogu Itaaliast. Amps on kosutav nii meelele kui ka kehale.

Esimene käik: vitello tonnato