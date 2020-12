Euroopa ravimiamet kiitis heaks Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiini 

EMA inimravimite komisjoni tänase positiivse hinnangu põhjal soovitab Euroopa Ravimiamet esimesele koroonavaktsiinile Euroopas tingimusliku müügiloa andmist. EMA juht Emer Cooke ütles pressiteate vahendusel, et tänu põhjalikule hindamisele on võimalik kinnitada vaktsiini ohutust ja efektiivsust ning et see vastab vajalikele kvaliteedistandarditele. Euroopa ravimiamet jätkab vaktsiini kohta andmete kogumist ja selle hindamist.