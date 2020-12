SOPALOOPIMINE: Isamaa strateegiaguru annab Parempoolsete pihta mitmest rauast tuld 

Õhtuleht avaldab Jaegeri kirja erakonna volikogule muutmata kujul:

„Head volikogu liikmed,

Identiteet ja lugu on poliitilises (strateegilises) kommunikatsioonis keskse tähtsusega. Identiteet on antud kontekstis sisemine – millisena meie ennast teadvustame. Teisisõnu: Isamaa maailmavaade. Lugu (narratiiv) on suunatud väljapoole ja peab andma auditooriumile tunde, et ta tahab elada just niisuguses Eestis, mida esindab Isamaa identiteet.

Kui „pilt ja heli“ lähevad kokku, on loodud eeldus ka erakonna välise ja sisemise identiteedi ühtsuseks – teised hakkavad nägema erakonda sellisena nagu me ka ise ennast näeme. Erakonna edukus sõltub sellest, kas ta suudab oma identiteedi ja loo inimestele arusaadavaks teha ja kui suur osa inimestest tahab selles loos reaalselt elada. Need viimased on meie valijad.

See ongi detail, milles peitub saatan: loo jutustamine muutub tähtsamaks kui identiteet ise. Kui loo taga ei ole enam maailmavaadet, oleme tühi kott. Edu võib mõnda aega kesta inertsist, kuid pikkamööda kaob valijate usaldus. Kaotatud usalduse tagasi võitmine on väga raske.

Isamaa identiteedi alused otsustati 2018 suurkogul. Enne oli pikka aega mängitud “mitme näoga Janust”. Mihkel Muti sõnadega (2019/12): viimasel ajal on Isamaa jälle isamaalisemaks muutunud, vahepeal ei saanud üldse aru, mis asi see Isamaa on. Identiteedi leidmisega võib juhtuda, et need valijad, kellele mõni “Januse” nägudest meeldis, ei ole uue, ühe näoga enam rahul. See on ka viinud Isamaalt toetust.