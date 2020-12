MUSTAD VÕI VALGED JÕULUD? Vaata lumekaartidelt, milliseid talvepühasid on Eestis rohkem olnud 

Ameerika Ühendriikide rahvuslik jääkeskus (USNIC) jälgib alates 1997. aastast põhjapoolkera lume- ja jääkatet. Nad on jaganud maa 1 × 1, 4 × 4 ja 24 × 24 kilomeetri suurusteks ruutudeks ning iga päev tuvastavad satelliidipiltide põhjal, kas seal oli lumi maas või mitte. Viimase 14 aasta andmed on kantud kaartidele, mida avalikkus saab vabalt kasutada.

Viimasel 14 aastal on üle Eesti olnud valge jõululaupäev vaid neljal aastal. Viiel aastal on olnud aga üle Eesti mustad jõulud. Ülejäänud viis aastat on olnud midagi vahepealset, mõnel pool lumine, teisal must maa.

24. detsembri lumekaardid Foto: Priit Pärnapuu

25. detsembri lumekaardid Foto: Priit Pärnapuu

