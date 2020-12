VIDEO | Välisministeerium selgitas Ühendkuningriigiga seotud reisipiiranguid

Balti riikide puhul oli Reinsalu sõnul oluliseks asjaoluks see, et kuna riigid asetsevad lähestikku, on mõistlik kriisiolukorras maksimaalselt tegevust koordineerida – et ei toimuks transiitlendude ülekoormamist Riia, Vilniuse ja Tallinna vahel. „Otsus milleni jõudsime oli see, et praegu peatatakse lennud tänasest aasta lõpuni. Kui meil tekib kiires korras ulatuslikku täiendavat informatsiooni, et viiruse tüve on võimalik ohjata muude meetmetega, või see ei kujuta endas kõrgendatud terviseohtu, siis me käivitame uuesti lennud. See sõltub sellest, kuidas meil tekib usaldusväärne täiendav teaduslik informatsioon,“ selgitas Reinsalu.