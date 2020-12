Leedu koroonatestidest olid lausa 37% positiivsed, Venemaal uus nakatumisrekord 

Venemaal koroonaviirusega tegeleva riikliku kriisikeskuse teatel lisandus ööpäevaga 29 350 uut nakatunut. See on senise pandeemia jooksul suurim nakatunute arv.

Praeguse seisuga on kogu riigis üle 530 000 aktiivse juhtumi. Kokku on ametlikel andmeil riigis tuvastatud üle 2,87 miljoni nakatunu ja 51 351 surma. Siiski arvavad paljud välisvaatlejad, et Venemaal on pandeemia reaalne olukord ametlikust statistikast tunduvalt tõsisem.