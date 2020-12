Olivia 5 retsepti, mis aitavad katta jõululauda ja täita kingikotti  

Praadimiseks ja küpsetamiseks mõeldud rapsiõlide kombo võiks leiduda igas kodus, et valida õige õli vastavalt valmistusviisile. Tõelise kodukoka köögis peaks olema aga kolme sorti Olivia rapsiõli: praadimiseks, küpsetamiseks või salatisse lisamiseks ja frittimiseks. Nende abil on võimalik valmistada põhimõtteliselt kõiki toite: praadida pannkooke, küpsetada krõbedaid ahjukartuleid, frittida kanatiibu või segada kokku värske ja mahlane salat.

Praadimiseks sobiv Olivia rapsiõli on kergesti äratuntava pruunika sildiga ja selle eripäraks on õli, mis pritsib ja vahutab võrreldes küpsetamiseks mõeldud Olivia rapsiõliga vähem. Vähem pritsimist tähendab, et ka pliit jääb puhtam. Maitselt on tegemist neutraalse õliga, et mitte konkureerida toidu enda maitsenüanssidega. Praadimise kõrval saab seda õli kasutada ka frittimiseks.