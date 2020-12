Endine kaitsekolledži ülem taotleb Venemaa peaprokurörilt Konstantin Pätsi rehabiliteerimist 

Trivimi Velliste sõnul on praegune Venemaa Nõukogude Liidu õigusjärglane ja kui Eesti kodanik alustab nüüd õiguslikku toimingut Venemaaga seljataha jäänud sõjalise okupatsiooni asjus, siis tunnustab ta sellega Venemaa ja kunagise Nõukogude Liidu jurisdiktsiooni meie üle. „Sellega ta ütleb: jah, Venemaal oli ja on õigus meie üle kohut mõista. Kahju, et Nõukogude okupatsioon kestis nii kaua, et suutis meie eneseteadvust hägustada,“ leiab Velliste. „Ma mäletan, kuidas Ernst Jaakson saatis raadio teel meile tervitusi iga aasta 24. veebruaril. Ta tervitas meid alati kui Eesti vabariigi kodanikke. Konstantin Päts ei vaja Venemaalt andeksandmist. Konstantin Päts võib andeks anda meile, kes me oma riiki hästi ei taju,“ lausub Velliste.

„Eesti ühiskonna häda näib ikka veel olevat, et paljud meie kaasmaalased arvavad, et Eesti vabariik astus kunagi Nõukogude Liitu ja pool sajandit hiljem astus sealt välja. Siiski peaks tänaseks selge olema, et õiguslikult pole Eesti vabariik silmapilgukski kuulunud Nõukogude Liitu,“ selgitab Velliste. „See on rahvusvahelise õiguse seisukohast ammu selge, väitku Kreml mida tahes. „De iure pole Eesti vabariik kunagi N. Liitu kuulunud. Et me de facto – füüsiliselt – olime N. Liidus, seda mäletan ma hästi isegi. Ka minul oli taskus Nõukogude pass. Ent see oli Nõukogude sõjalise okupatsioonivõimu vägivald minu ja mu kaasmaalaste vastu.“

Oma kirjas Vene föderatsiooni peaprokurörile palub Jaak Haud tema abi Pätsi rehabiliteerimiseks ja konfiskeeritud asjade tagastamiseks. Vene peaprokuröri poole pöördumisest on Haud teavitanud presidenti, justiitsministrit, prokuratuuri ja riigikogu. Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelki sõnul on Haudi kiri saadetud õiguskomisjonile teadmiseks.

„Minu arvates on Jaak Haud kirjutanud valel aadressil. Õigem oleks tal kirjutada Venemaa föderatsiooni presidendile ja paluda nüüd – tagantjärele – heastada Nõukogude Liidu kunagised kuriteod. Selline kiri oleks diplomaatiline samm ühe Eesti kodaniku poolt. Ja see poleks sisenemine Venemaa õigusruumi, millega meil pole mingit pistmist,“ ütleb Velliste.